В Перми представят прорывные отечественные разработки для беспилотных авиасистем Проекты будут презентованы на финале всероссийского акселератора «УМНИК-Фотоника 2023» Поделиться Твитнуть

С 29 сентября по 2 октября в Перми проходит финал всероссийского акселератора «УМНИК-Фотоника 2023», сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Уточняется, что научный форум станет одним из центральных событий цикла мероприятий «Неделя фотоники», которая стартовала в Прикамье с 29 сентября по 6 октября.

По данным пресс-службы губернатора, финал акселератора «УМНИК-Фотоника» организован в Перми уже в третий раз. Заочный этап конкурса прошёл в минувшем месяце. На участие в нём было подано более 80 заявок из 17 регионов России. В финал прошли 45 человек из Ульяновска, Санкт-Петербурга, Самары, Москвы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Одинцово, Томска, Новочеркасска.

Пермский край на финальной сессии акселератора представят 17 студентов, молодых учёных и предпринимателей. В числе разработок, представленных на конкурс участниками из Прикамья, – идеи, направленные на создание продуктов для сфер приборостроения, медицины, связи и др. Впервые в рамках «УМНИК-Фотоника 2023» эксперты выберут проекты, связанные с фотонными технологиями для беспилотных авиационных систем.

Помимо презентации проектов, программа акселератора включает в себя обучающие мастер-классы и посещение производственных площадок индустриального партнёра Центра компетенций НТИ «Фотоника» – Пермской научно-производственной приборостроительной компании (ПАО «ПНППК»). Участники конкурса пройдут «экспертную трубу» и определят будущее развитие отрасли на форсайт-сессии от Центра компетенций НТИ «Фотоника».

Итоговым событием акселератора станет проведение финала конкурса «УМНИК-Фотоника», который пройдёт 2 октября 2023 года на базе Детского технопарка «Кванториум «Фотоника».

Победители конкурса получат гранты в размере 500 тыс. руб. Кроме денежного вознаграждения, отличившимся конкурсантам предоставят возможность пройти двухнедельную стажировку в лабораториях ПАО «ПНППК».

Как ранее подчёркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, высокотехнологичные продукты, которые разрабатывают учёные и производят региональные предприятия, позволяют двигаться в сторону технологического суверенитета, развивать собственные компетенции и повышать узнаваемость Прикамья. Этому также способствует реализация национального проекта «Цифровая экономика», инициированного президентом России.

«Конкурс «УМНИК» – одна из немногих программ, на регулярной основе помогающая молодым учёным воплощать свои идеи в реальные разработки, – отметила руководитель направления НТИ на базе регионального Агентства инвестиционного развития Юлия Сурсанова. – То, что именно Пермский край является соорганизатором федерального конкурса «УМНИК-Фотоника», – не случайность. Развитие этой сквозной технологии происходит во многом благодаря пермским предприятиям, кооперация которых с предприятиями и научными центрами по всей России создаёт потенциал страны в этой области».

Организаторами акселератора «УМНИК-Фотоника 2023» выступают Фонд содействия инновациям, правительство Пермского края, региональное Агентство инвестиционного развития, ПАО «ПНППК» и Центр компетенций НТИ «Фотоника».

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