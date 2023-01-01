С октября отменяются рейсы из Перми в Стамбул Полётная программа была анонсирована до весны Поделиться Твитнуть

В авиакомпании Red Wings объявили об отмене рейсов Пермь—Стамбул с 5 октября 2023 года. В официальном письме перевозчика сказано, что это вызвано «изменениями в расписании». Владельцам билетов предлагается либо оформить возврат денег, либо выбрать альтернативный вариант перелёта и произвести обмен проездных документов.

Как сообщает Business Class, Red Wings отказался от прямых рейсов из Перми в Стамбул и в октябре, и в ноябре. Об этом изданию сообщили на горячей линии авиакомпании.

При этом в расписании аэропорта Большое Савино информация о рейсах на Стамбул до марта 2024 года всё ещё значится.

Напомним, прямые перелёты из Перми в Стамбул авиакомпания Red Wings начала со 2 апреля. Сначала рейсы выполнялись раз в неделю по воскресеньям, а с июня — по четвергам.

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