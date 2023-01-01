На севере Пермского края зафиксированы первые с конца августа существенные осадки К выходным дожди снова прекратятся Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ночь на 29 сентября на севере Пермского края под влиянием циклона, сместившегося с Республики Коми, впервые с конца августа выпали существенные осадки. Их количество оказалось больше, чем прогнозировалось. Так, в Гайнах в общей сложности выпало 14 мм, в Косе и Кочёво по 10 мм, в Чердыни и Кудымкаре по 6 мм. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

До сегодняшнего дня сентябрь на севере региона был самым сухим в истории наблюдений. К примеру, в Чердыни с 1 по 28 сентября выпало всего 4 мм осадков (5% от нормы).

В южной части Пермского края дожди прошедшей ночью были слабыми и не повсеместными, днём они продолжатся, но также будут иметь локальный характер. В выходные осадков снова практически не будет.

В воскресенье, 1 октября, днём на территорию края начнётся заток тепла с юго-запада. Это приведёт к повышению температуры воздуха до +15...+17 градусов.

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