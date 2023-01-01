Центр развития агробизнеса Прикамья стал полноценным «единым окном» для сельхозпроизводителей Количество обращений за консультациями активно растёт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ГКУ Пермского края «Центр развития агробизнеса» увеличилось количество обращений. С января 2023 года учреждение провело более 1850 консультаций. Как отмечают в региональном министерстве агропромышленного комплекса, этот показатель оказался больше, чем за прошлый год.

Подведомственное министерству АПК Прикамья учреждение было основано в конце 2021 года. Центр развития агробизнеса оказывает помощь и проводит консультации сельхозпроизводителям по широкому кругу тем. В том числе, консультации по существующим мерам государственной поддержки, техническим вопросам организации производства в условиях фермерских хозяйств и кооперативов.

Представители АПК Пермского края могут обратиться в учреждение также по вопросам, касающимся цифровизации отрасли. Центр помогает работать в федеральных государственных информационных системах «Сатурн» и «Зерно», а также вносить данные в единую федеральную систему земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, для субъектов МСП и ЛПХ проводятся семинары, где объясняются и обсуждаются вступающие в силу изменения в законодательство. Такие мероприятия пользуются особым спросом.

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков подчеркнул, что центр развития агробизнеса работает по принципу «единого окна». Все начинающие фермеры и сельхозпроизводители обращаются в учреждение для получения качественной бесплатной консультации по вопросам организации или развития агробизнеса, а также для подачи документов на получение субсидий.

«Мы стремимся к оперативному содействию нашим предпринимателям. На будущий год постараемся не снижать заданную планку организации работы, а также перевести в цифровой формат подачу заявок на получение субсидий», - отметил глава ведомства.

Информационно-консультационную поддержку и методическую помощь для планирующих развивать агробизнес на территории региона оказывают бесплатно. Реализуется программа, в том числе, и благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

В минагро напоминают, что обратиться в ГКУ «Центр развития агробизнеса» для получения информации о господдержке, этапах образования и ведения фермерского хозяйства, по различным технологическим вопросам в растениеводстве и животноводстве можно по тел. 258-19-01 и на официальной странице учреждения ВКонтакте. Также можно подойти на консультацию лично по адресу: Пермь, ул. Ленина, 22а, 3 этаж.





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