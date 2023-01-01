Индекс промпроизводства в Пермском крае вырос на 2,7% Если сравнивать август этого и прошлого года, то рост составил 3,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае индекс промышленного производства в январе-августе 2023 года вырос по сравнению с АППГ на 2,7%. Если сравнивать август этого года с тем же месяцем года прошлого, то рост составил 2,5%. Об этом сообщает Пермьстат.

В частности, индекс производства по направлению «Добыча полезных ископаемых» в августе 2023 года к августу 2022-го подрос на 1,2%, а при сравнении периода с января по август — на 1%.

Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в августе 2023 года поднялся до 106%, а в январе-августе 2023-го — до 104,2% по сравнению с АППГ.

Что касается направления «Обеспечение электрической энергией, газом и паром», то индекс производства в августе по сравнению с АППГ составил 92,4%, в январе-августе 2023-го — 100,6%.

Индекс производства в «Водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» поднялся в июле в сравнении с АППГ на 14,6%, а в январе-августе увеличился на 1,8%.

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