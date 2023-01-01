Алёна Бронникова Пермский ТРЦ высадит деревья по числу посетителей за месяц Мероприятие пройдёт в рамках экологической акции Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Перми торгово-развлекательном центре «Планета» 29 сентября состоится мероприятие, посвящённое окончанию экологической акции «Зелёная планета». Об этом сообщает пресс-служба «Планеты».

«Суть акции состояла в том, чтобы в соответствии с количеством гостей, пришедших в ТРЦ за период с 20 июля по 31 августа высадить деревья, из расчёта одно дерево на каждого 100 000-го гостя. За время проведения акции ТРЦ «Планета» посетило более 1 млн гостей», — рассказали в ТРЦ.

Сотрудники высадят деревья на баскетбольной площадке, которая находится на территории торгового центра, со стороны Черняевского леса. Мероприятие начнётся в 16 часов.

Ранее «Новый компаньон» писал об увеличении посещаемости торговых центров в преддверии 1 сентября. Показатель вырос на 5%.





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