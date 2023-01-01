Максим Артамонов В преддверии нового учебного года посещаемость в торговых центрах Перми выросла на 5% Пик активности прогнозируется в конце августа и начале сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермских ТЦ перед 1 сентября отмечается рост посещаемости на 5%. Такие данные предоставили в компании Focus Technologies, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Так, во второй половине августа показатель Mall Index, который отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Каждую последующую неделю августа количество посетителей в торговых центрах Прикамья увеличивалось на 2% по сравнению с предыдущей.

По словам руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, рост посещаемости связан с началом нового учебного года и бизнес-сезона, и, как правило, пик приходится на конец августа — начало сентября.

Если эта тенденция сохранится, то показатели пиковой недели этого года могут превысить прошлогодние значения.

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