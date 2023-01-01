Максим Артамонов В Прикамье в аварии погиб водитель грузовика Hyundai Смертельное ДТП случилось на трассе Кунгур - Соликамск Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Утром 28 сентября на автодороге Кунгур - Соликамск грузовой автомобиль Hyundai опрокинулся в кювет. Водитель грузовика погиб. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МВД России по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что авария произошла около 08:30 на 141 км автодороги. Водитель 1976 года рождения на справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате ДТП он получил смертельную травму и скончался на месте происшествия.

Сейчас по факту дорожной аварии полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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