Максим Артамонов В Перми нашли мёртвым пропавшего в августе 19-летнего молодого человека Он был обнаружен в лесу Поделиться Твитнуть

Пермские волонтёры сообщили о найденном теле 19-летнего Сергея Поливаева, который пропал 11 августа. Информация об этом появилась на официальной странице поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Подробности его гибели не уточняются.

Издание 59.ru сообщает, что тело молодого человека было обнаружено в лесу на границе Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов.

Сергей Поливаев пропал 11 августа в Индустриальном районе Перми. В 10:30 молодой человек запер двери магазина, где работал продавцом, и ушёл. С тех пор он не выходил на связь.

В день пропажи на Сергее была тёмно-синяя футболка с абстрактными рисунками и надписью на английском языке, синие джинсовые шорты до колен и чёрные кроссовки на белой подошве. У него с собой был также чёрно-синий рюкзак.





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