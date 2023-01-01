Алёна Бронникова На Вышке-2 в Перми построят новую поликлинику Площадь участка - около 13 тысяч кв. метров Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Перми планируется строительство поликлиники в Мотовилихинском районе. Краевое минимущества сообщает, что медицинское учреждение появится в м/р Вышка-2, по ул. Гашкова.

Комиссия по ПЗЗ Пермского городского округа приняла решение об установлении на рассматриваемом земельном участке территориальной зоны учреждений здравоохранения (ЦС-1). Поликлиника будет построена на территории площадью около 13 тыс. кв. м, недалеко от сквера Победы.

Ранее этот вопрос был рассмотрен на заседании в июне, а затем отправлен на публичные слушания. Замечаний и предложений по проекту не поступило. В данный момент участок находится в трёх территориальных зонах. Для реализации социально-значимых проектов, требуется установить единую зону.

Как сообщают в министерстве имущества, сейчас разрабатывается проект межевания территории. Когда участок сформируют с учётом изменения зоны, его включат в Адресную инвестиционную программу Пермского края.

В Мотовилихинском районе Перми также началось строительство трёхэтажной детской поликлиники. Новое учреждение появится в м/р Садовом, на ул. Шмидта, 56а.





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