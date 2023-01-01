Алёна Бронникова В минздраве Прикамья рассказали о состоянии выпавшего из окна мальчика Ребёнок упал с высоты восьмого этажа Поделиться Твитнуть

В Кировском районе Перми 26 сентября из окна жилого многоквартирного дома выпал ребёнок. Информация появилась в группе «ПЛОХИЕ НОВОСТИ ПЕРМЬ» в социальной сети ВКонтакте.

«Ребёнок выпал из окна восьмого этажа в Перми. Об этом сообщили очевидцы. Случилось это на ул. Маршала Рыбалко, около 16:00. На место выехала бригада реанимации», — сообщается в публикации.

На запрос информации «Нового компаньона» в краевом министерстве здравоохранения рассказали, что выпавшим оказался семилетний мальчик. На сегодняшний день он находится «в крайне тяжёлом состоянии, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь».

В следственном комитете по Пермскому краю по факту получения травм малолетним ребёнком после падения из окна жилого дома инициировали проверку. Сотрудники устанавливают все обстоятельства происшествия.

В этом году подобный случай оказался уже не первым. В августе «Новый компаньон» публиковал информацию о маленькой девочке, которая выпала из окна 11 этажа в ЖК «Авиатор». От полученных травм она скончалась на месте до прибытия скорой.





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