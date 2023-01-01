В Перми из окна 17-этажного дома на улице Карпинского выпал и разбился насмерть человек В это же время в здании тушили пожар Поделиться Твитнуть

ул. Карпинского, 77б / фото: domofoto.ru

Сегодня днём в Перми в доме №77б по ул. Карпинского произошло сразу два чрезвычайных происшествия: случился пожар и разбился насмерть выпавший из окна человек. В полиции подтвердили факт ЧП, в МЧС отметили, что происшествия не связаны.

Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 14 час. 46 мин. К месту вызова были направлены 33 сотрудника ведомства и пять единиц техники. Огонь вспыхнул на последнем 17 этаже здания. В одной из квартир загорелась мебель. Площадь возгорания составила 5 кв. м. Пожар был ликвидирован в 15 час. 16 мин. Сообщается, что из соседних квартир самостоятельно эвакуировалось шесть человек.

Информации по гибели человека пока немного. На запрос «Нового компаньона» в регуправлении МВД ответили: «Материал проверки (по гибели человека — ред.) передан в Следственный комитет». В пресс-службе СУ СКР на запрос издания пока не ответили.

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