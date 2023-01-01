В Пермь с рабочим визитом прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов
Он принимает участие в заседании Совета ПФО
В Пермь для участия в заседании Совета Приволжского федерального округа прибыл глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Об этом сообщается на сайте «Официальный Татарстан».
Напомним, мероприятие пройдёт под председательством
полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Заседание
будет посвящено организации воспитательной работы с молодёжью.
О других пунктах программы рабочего визита Минниханова в
Пермь в сообщении не уточняется.
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