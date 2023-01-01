Алёна Бронникова В Перми пройдёт Совет ПФО при участии полпреда Игоря Комарова Встреча состоится 28 сентября Поделиться Твитнуть

Игорь Комаров

Константин Долгановский

В столице Пермского края 28 сентября пройдёт заседание Совета Приволжского федерального округа при полномочном представителе президента России Игоре Комарове. Информация об этом появилась на официальном сайте полпреда.

«В Перми 28 сентября полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров проведёт заседание Совета округа. Высшие должностные лица регионов ПФО, представители органов государственной власти и общественных организаций обсудят организацию воспитательной работы с молодёжью в современных условиях», — сообщает пресс-служба.

В прошлый раз Игорь Комаров приезжал с визитом в Пермский край 23 июня, после окончания строительства ЖК «Любимов» в Березниках. Совместно с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным он вручил будущим новосёлам ключи от квартир в новом доме.





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