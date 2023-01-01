Полпред президента в ПФО Игорь Комаров проинспектировал завершённое строительство ЖК «Любимов» в Пермском крае В 29 домах микрорайона возведено более 280 тысяч квадратных метров жилья и социальной инфраструктуры Поделиться Твитнуть

В пятницу, 23 июня, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил ЖК «Любимов» в Березниках. В поездке его сопровождали первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в июне было завершено строительство последнего, 29-го дома ЖК «Любимов», построенного специально для переселения граждан из зоны техногенной аварии.

Игорь Комаров и Дмитрий Махонин вручили будущим новосёлам ключи от квартир в новостройке.

Игорь Комаров подчеркнул, что завершение возведения домов в ЖК «Любимов» — хороший результат комплексной застройки.

«Реализация проекта длилась почти 10 лет, и сегодня с уверенностью можно сказать, что поручение президента России Владимира Путина по переселению граждан из зоны техногенной аварии завершается, и завершается успешно. Мы видим, что для этого приложены большие силы. Это и помощь федерального центра, и большая работа руководства региона вместе с Корпорацией развития Пермского края, и помощь «Уралкалия»: все участвовали и добились, на мой взгляд, очень хороших результатов.

Хочется поздравить новосёлов, для которых с завершением проекта строительства домов начинается новая жизнь. Далее региону предстоит продолжать развивать микрорайон как комфортное место для жизни граждан, и этому следует уделить особое внимание. Обсуждали этот вопрос с губернатором — у властей конкретные планы уже есть», — сказал Игорь Комаров.

Дмитрий Махонин напомнил, что строительство жилого комплекса началось в 2014 году. Оно велось на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов, а также средств компании «Уралкалий»: «Представители федеральных органов власти регулярно посещали строительную площадку, оказывали содействие в реализации проекта. Благодарим Игоря Анатольевича и Александра Николаевича, а также в их лице Правительство РФ и президента России за внимание к жителям Березников, пострадавшим от техногенной катастрофы, и за совместную работу по их переселению. Всего в 29 домах возведено порядка 286 тыс. кв. метров жилья для 12 тыс. чел. — это 5 тыс. семей».

Глава Прикамья добавил, что темпы строительства удалось нарастить за последние два с половиной года. Именно в этот период благодаря смене команды и подходов к строительному процессу было возведено 16 домов, открыта школа на 1224 места с бассейном, работают три детских сада на 240 мест каждый и физкультурно-оздоровительный комплекс, проведено благоустройство дворов и придомовых территорий, обеспечено транспортное сообщение.

Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин отметил, что рад присутствовать на таком долгожданном событии, как открытие микрорайона «Любимов». «Строительство этого микрорайона было самым масштабным в регионе. Важно, что Минстроем России и Пермским краем уделено внимание не только возведению квадратных метров, но и созданию комфортных условий для жителей», — сообщил Александр Ломакин.

В ходе визита в Березники Игорь Комаров также осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором шли тренировки юных спортсменов.

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