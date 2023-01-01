В Перми рядом с Вознесенской церковью загорелась машина скорой помощи Видеокадры происшествия распространяются в социальных сетях Поделиться Твитнуть

В среду, 27 сентября, в Перми вблизи перекрёстка улиц Екатерининской и Борчанинова загорелась карета скорой помощи. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье».

По данным издания, на кадрах очевидца происшествия, появившихся в социальных сетях, автомобиль стоит около Вознесенской церкви, а его переднюю часть заволокло дымом.

Отмечается, что после возгорания к карете скорой помощи подбежал мужчина и поднял капот. Из-под него вырвалось пламя. В тот же момент ещё один мужчина с огнетушителем начал гасить полыхающую машину.

Детали инцидента выясняются.

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