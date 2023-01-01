Алёна Бронникова Алеся Киласония стала первым замминистра агропромышленного комплекса Прикамья К выполнению своих обязанностей она приступила 28 сентября Поделиться Твитнуть

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края

Первым заместителем министра агропромышленного комплекса Пермского края стала Алеся Киласония. Как сообщает пресс-служба ведомства, она будет курировать работу управления инвестиций в АПК.

Уточняется, что её направлениями работы станут разработка предложений по формированию и условиям реализации инвестпроектов и вопросы цифровой трансформации АПК. Также в круг обязанностей нового замминистра будет входить контроль за использованием земель сельхозназначения.

«Алеся Владимировна хорошо знакома отрасли, как представитель профильного банка, её опыт и образование позволят ей быть эффективным специалистом в команде минагро», — отметил глава министерства Павел Носков.

О том, что вакантную должность в ведомстве займёт Алеся Киласония, «Новый компаньон» сообщал в начале сентября. Ранее пост первого заместителя занимала Татьяна Пестова, которая проработала в министерстве полтора года.

Алеся Киласония имеет высшее экономическое образование (Пермская ГАТУ ). Работала в пермском офисе ВТБ, с 2020 года занимала должность замдиректора в Пермском филиале АО «Россельхозбанк».





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