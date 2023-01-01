Первым замминистра агропромышленного комплекса Прикамья станет Алеся Киласония
Она может выйти на работу в конце сентября
Первым заместителем министра АПК Пермского края будет назначена Алеся Киласония. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Должность первого зама оказалась вакантной в июне, после ухода с поста Татьяны Пестовой, проработавшей в министерстве полтора года.
Алеся Киласония сейчас занимает должность замруководителя Пермского отделения Россельхозбанка. До этого она работала в пермском офисе ВТБ.
Выйти на работу в министерство Киласония может с 25 сентября.
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