Алёна Бронникова Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве ООО «Аэропорт «Березники» ФНС требует признать компанию Александра Флегинского несостоятельной Поделиться Твитнуть

В августе Федеральная налоговая служба (ФНС) обратилась в суд с заявлением о признании ООО «Аэропорт «Березники» банкротом. В опубликованном определении суда по итогам заседания 25 сентября сообщается о переносе рассмотрения дела на 7 ноября.

Сумма исковых требований ФНС составила 1,8 млн руб. Согласно документу, размещённому в картотеке дел, компания «Аэропорт «Березники» подала ходатайство об отложении заседания в связи с частичным погашением задолженности. Суд удовлетворил просьбу ответчика.

«Должнику предлагается уплатить сумму задолженности и представить суду соответствующие доказательства. Должнику и уполномоченному органу предлагается принять меры, направленные на урегулирование спора», — сообщается в документе.

Правительство Пермского края в 2019 году планировало выкупить аэропорт «Березники» за 78 млн руб. для возможности использовать его как площадку для подлётов транспорта МЧС, полиции, санитарной авиации. Однако позже власти отказались от приобретения объекта «в связи с отказом отраслевого заказчика от реализации проекта».

По данным сайта checko.ru, ООО «Аэропорт «Березники» было зарегистрировано в 2008 году. Учредителем является бизнесмен Александр Флегинский. Директор с 2017 года — Валерий Дрожжачих. Основным видом деятельности является перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию. Уставный капитал компании составляет 6,4 млн руб. В судах в качестве истца выиграно 25% процессов, проиграно — 50%. В качестве ответчика выиграно 11%, проиграно — 22% дел.

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