Елена Синица Власти Прикамья не будут покупать аэропорт «Березники» Его стоимость оценивалась в 78 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края не будут покупать ООО «Аэропорт «Березники». Об этом говорится в законопроекте изменений в перечне объектов капитального строительства общественной инфраструктуры.

Соответствующий документ внёс в краевой парламент губернатор региона Дмитрий Махонин. Поясняется, что объект предлагается исключить «в связи с отказом отраслевого заказчика от реализации проекта».

Напомним, что выкупить аэропорт власти хотели ещё в 2019 году. Тогда его стоимость была оценена в 78 млн руб. Предполагалось, что аэропорт «Березники» будут использовать как площадку для малой авиации и вертолётов.



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