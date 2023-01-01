Алёна Бронникова Оборот общественного питания в Прикамье за восемь месяцев вырос на 12% Сумма составила 23,9 млрд руб. Поделиться Твитнуть

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Оборот розничной торговли в Пермском крае за первые восемь месяцев 2023 года, с января по август, сложился в сумме 462,8 млрд руб., что в сопоставимых ценах к составляет 103,8% к соответствующему периоду прошлого года. Результаты исследования опубликовал Пермьстат.

Отмечается, что в макроструктуре оборота доля непродовольственных товаров составила 50,6%, а доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — 49,4%. Оборот розничной торговли края за указанный период на 97,7% формировался торгующими организациями и ИП, которые осуществляют деятельность вне рынка. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,3%.

Оборот общественного питания в Пермском крае сложился в сумме 23,9 млрд руб. Этот показатель в сопоставимых ценах оказался на 12,3% выше уровня 2022 года. Объём товарных запасов в организациях розничной торговли к 1 сентября 2023 года составил 42 40,8 млрд руб. Как отмечает пресс-служба ведомства, это соответствует 41 дню торговли.





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