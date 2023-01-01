В Пермском крае впервые за полгода подешевел бензин
Незначительно снизились цены за марки АИ-92 и АИ-95
В Пермском крае с 18 по 24 сентября цена на популярные марки бензина АИ-92 и АИ-95 снизилась впервые за несколько месяцев, информирует Росстат.
По данным службы госстатистики, цена литра АИ-92 в регионе снизилась
на 2 коп. — с 50,50 руб. до 50,48 руб., АИ-95 на 10 коп. — с 55,37 руб. до
55,27 руб.
При этом средняя потребительская цена на бензин в Прикамье
снова поднялась. На этот раз на 12 коп. — с 55,66 руб. до 55,78 руб. Такой
показатель связан с удорожанием бензина АИ-98 и выше на 90 коп.— с 67,69 руб.
до 68,59 руб. Цена на дизельное топливо тоже выросла на 7 коп.— с 63,43 руб. до
63,40 руб.
Как ранее сообщал «Новый компаньон»,
повышение цен на топливо в Пермском крае началось в апреле. Стоимость растёт 24
неделю подряд. За это время средняя цена увеличилась на 4,56 руб.
Подорожание связывается с сокращением поставок бензина, из-за
которого на внутреннем рынке страны образовался избыточный спрос. В связи с
этим 21 сентября правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт
топлива из России.
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