В Пермском крае впервые за полгода подешевел бензин Незначительно снизились цены за марки АИ-92 и АИ-95 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 18 по 24 сентября цена на популярные марки бензина АИ-92 и АИ-95 снизилась впервые за несколько месяцев, информирует Росстат.

По данным службы госстатистики, цена литра АИ-92 в регионе снизилась на 2 коп. — с 50,50 руб. до 50,48 руб., АИ-95 на 10 коп. — с 55,37 руб. до 55,27 руб.

При этом средняя потребительская цена на бензин в Прикамье снова поднялась. На этот раз на 12 коп. — с 55,66 руб. до 55,78 руб. Такой показатель связан с удорожанием бензина АИ-98 и выше на 90 коп.— с 67,69 руб. до 68,59 руб. Цена на дизельное топливо тоже выросла на 7 коп.— с 63,43 руб. до 63,40 руб.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», повышение цен на топливо в Пермском крае началось в апреле. Стоимость растёт 24 неделю подряд. За это время средняя цена увеличилась на 4,56 руб.

Подорожание связывается с сокращением поставок бензина, из-за которого на внутреннем рынке страны образовался избыточный спрос. В связи с этим 21 сентября правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт топлива из России.

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