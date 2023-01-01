Алёна Бронникова Средняя цена на бензин в Прикамье за неделю выросла на 48 копеек Рост цен на автомобильное топливо усилился за последние две недели Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае вторую неделю подряд наблюдается ускорение роста цен на автомобильное топливо. По данным Росстата, в период с 27 августа по 3 сентября увеличение стоимости бензина было в среднем на 18 коп. — до 54,82 руб., с 4 по 10 сентября, этот показатель увеличился на 36 коп. — до 55,18 руб. На прошлой неделе рост цен составил уже 48 коп., цена на топливо увеличилась до 55,66 руб.

Согласно отчёту об объёме производства нефтепродуктов с 11 по 17 сентября и потребительских ценах на них, бензин марки АИ-92 подорожал на 23 коп. — с 50,27 до 50,50 руб., АИ-95 — на 54 коп. — с 55,37 до 54,83 руб., дизель подорожал так же на 54 коп. — с 63,43 до 62,89 руб. Чувствительнее всего выросла стоимость АИ-98 — на 1,1 руб. — с 67,69 до 66,79 руб.

Рост цен на топливо в Прикамье начался с апреля, стоимость повышается уже 23 неделю подряд. Подорожание связывается с сокращением поставок бензина. Из-за этого на внутреннем рынке России образовался избыточный спрос, который привёл к росту цен.





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