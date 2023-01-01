Цены на автомобильное топливо в Прикамье ускорили рост Бензин дорожает 22 неделю подряд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за неделю произошло резкое повышение цены на бензин и дизельное топливо. Если с 27 августа по 3 сентября средняя цена выросла на 18 коп. — до 54,82 руб., то на прошлой неделе, с 4 по 10 сентября, этот показатель вырос на 36 коп. (до 55,18 руб.). Таковы данные Росстата.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 18 коп. — с 50,09 до 50,27 руб., АИ-95 — на 30 коп. — с 54,53 до 54,83 руб. Стоимость АИ-98 повысилась на 90 коп. — с 65,89 до 66,79 руб. Цена литра дизельного топлива повысилась на 50 коп. и составила 62,89 руб.

Цены на автомобильное топливо в Прикамье растут уже 22 неделю подряд.

Рост цен на топливо в Прикамье начался с апреля. Подорожание связывается с сокращением поставок бензина. Из-за этого на внутреннем рынке России образовался избыточный спрос, который привёл к росту цен.

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