Алёна Бронникова Пермский край этой осенью стал самым дорогим регионом в ПФО по турам выходного дня Средняя стоимость путёвки составила 16 890 руб. Поделиться Твитнуть

Усьвинские столбы

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Пермский край оказался на последнем месте в рейтинге регионов ПФО по доступности туров выходного дня. Такие данные привёл портал бронирования «Санатории-России.рф».

Эксперты проанализировали цены на осенние предложения во всех 14 регионах по программе «Тур выходного дня». Для анализа использовалась цена стандартного номера на двух человек за двое суток в выходные дни. Реётинг был составлен исходя из среднего показателя.

В пятёрку самых доступных вошли Оренбургская — 12 150 руб. и Саратовская — 12 630 руб. области, Республика Марий Эл, где средняя стоимость туров составила 13 050 руб., в Удмуртии этот показатель сложился на уровне 13 130 руб., а в Пензенской области — 13 180 руб. Следующими в списке в порядке увеличения оказались Кировская область (13 750 руб.), Мордовия (14 010 руб.), Нижегородская область (15 330 руб.), Чувашия (15 420 руб.) и Ульяновская область (16 280 руб.). Пермский край оказался на последнем месте. Средняя стоимость путёвки выходного дня по территории региона в осенний период составила 16 890 руб.

«Туры выходного дня — это отличная возможность провести выходные на природе, насладиться чистым воздухом и оздоровительными процедурами. Администрация здравниц старается привлечь гостей в выходные за счёт активностей и развлечений, а также за счёт снижения стоимости», — отметили на портале.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что в Пермском крае введён туристический сбор за посещение некоторых природных территорий. Власти планируют направить деньги на развитие инфраструктуры и сохранение охраняемых природных ландшафтов.

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