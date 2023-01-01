Андрей Стрельцов «Амкар» вышел в следующий раунд Кубка России В 1/32 финала пермская команда обыграла краснодарскую «Кубань» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В борьбе за почётный трофей «Амкар» в среду на своём поле обыграл команду Первой лиги краснодарскую «Кубань» и вышел в следующую стадию розыгрыша.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Гости первыми забили гол уже на 9-й минуте. Пермяки сумели отыграться незадолго до перерыва. Ответный мяч с пенальти провёл Максим Мартусевич – 1:1.

Судьбу встречи решила серия послематчевых пенальти. Пермяки оказались сильнее в этом компоненте - 4:2. Решающий мяч на свой счёт записал Константин Морозов.

Соперник по следующему этапу турнира для подопечных Ивана Черенчикова станет известен позднее.

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