Андрей Стрельцов
«Амкар» вышел в следующий раунд Кубка России
В 1/32 финала пермская команда обыграла краснодарскую «Кубань»
В борьбе за почётный трофей «Амкар» в среду на своём поле обыграл команду Первой лиги краснодарскую «Кубань» и вышел в следующую стадию розыгрыша.
Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Гости первыми забили гол уже на 9-й минуте. Пермяки сумели отыграться незадолго до перерыва. Ответный мяч с пенальти провёл Максим Мартусевич – 1:1.
Судьбу встречи решила серия послематчевых пенальти. Пермяки оказались сильнее в этом компоненте - 4:2. Решающий мяч на свой счёт записал Константин Морозов.
Соперник по следующему этапу турнира для подопечных Ивана Черенчикова станет известен позднее.
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