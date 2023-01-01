Максим Артамонов Фильм про Ивана Семёнова попал в Реестр рекордов России Он собрал самый массовый туристский поход в стране Поделиться Твитнуть

К выходу фильма «Иван Семёнов: Большой поход» (6+) режиссёра Антона Богданова установлен рекорд на самый массовый туристский поход с общим количеством участников в 3937 чел., который официально зарегистрирован в Реестре рекордов России. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, 16 сентября юные туристы, педагоги и родители отправились в поход, охватывающий все регионы страны — от Камчатки до Крыма. Их объединила Всероссийская акция «Большой поход», приуроченная к выходу нового детского фильма про Ивана Семёнова.

Со своего туристского маршрута участники выходили на прямую связь с создателями фильма и звёздными гостями, представляли свой регион, а также передавали друг другу приветы и пожелания. Во время эфира, который продолжался пять часов, в походе было зафиксировано 2677 чел. Также свой вклад в установление рекорда смогли внести и те, кто по техническим причинам или в связи со сложностью маршрута не смогли выйти на прямую связь. Они прислали организаторам видеоприветы и фотографии своих команд. Таким образом, общее количество всех участников составило 3937 чел. Поэтому поход стал самым массовым в России.

Ведущим трансляции стал сам режиссёр фильма — Антон Богданов. К нему в студию, оформленную в стиле похода, пришли исполнитель главной роли Роман Погорелов, его экранный друг Александр Присмотров-Белов, актёр и музыкант Владимир Селиванов, актёр театра и кино, певец, музыкант Виктор Добронравов и две туристки, спортсменки и отличницы Центра детско-юношеского туризма и краеведения Надежда Прошкина и Карина Колесникова.

Регионом, от которого было представлено больше всего команд, стал Пермский край. В поход по нему отправилось сразу 13 групп.

Самым юным туристом стал четырёхмесячный ребёнок из Нижнего Новгорода, а самым старшим — 77-летняя учительница географии, заслуженный учитель РФ из Иркутской области.

Видеоролик можно посмотреть по ссылке.

Напомним, «Иван Семёнов: Большой поход» — продолжение популярной истории про хулигана и фантазёра Ивана Семёнова. Первая часть кинокартины «Иван Семёнов: Школьный переполох» была снята по знаменитой советской повести Льва Давыдычева. Она вышла в прокат в октябре 2022 года. Кинолента вошла в десятку российских кассовых хитов прошлого года.

В новой картине ребята отправляются в большое путешествие по Пермскому краю.

Предварительная продажа билетов на премьерный показ уже открыта. В широкий прокат картина выходит 28 сентября.

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