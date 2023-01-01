Максим Артамонов Жители Прикамья первыми посмотрят новый фильм о приключениях Ивана Семёнова Премьерный показ состоится 9 сентября Поделиться Твитнуть

Обложка фильма «Иван Семёнов: Большой поход»

В субботу, 9 сентября, в кинотеатре «Синема Парк Семья» состоится премьерный показ фильма Антона Богданова — «Иван Семёнов: Большой поход» (0+). Перед фильмом пройдёт автограф-сессия с режиссёром и актерами фильма. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Предварительная продажа билетов на премьерный показ уже открыта. В широкий прокат картина выходит 28 сентября.

«Иван Семёнов: Большой поход» — это продолжение популярной истории про хулигана и фантазёра Ивана Семёнова. Первая часть кинокартины «Иван Семёнов: школьный переполох» была снята по знаменитой советской повести Льва Давыдычева. Она вышла в прокат в октябре 2022 года. Кинолента вошла в десятку российских кассовых хитов прошлого года.

В новой картине ребята отправляются в большое путешествие по Пермскому краю.

Оригинальный сценарий к фильму написали Михаил Шулятьев и Евгений Немоляев. Режиссёр — Антон Богданов.

В главных ролях играют Роман Погорелов, Мария Шукшина, Марина Федункив, Никита Кологривый и Софья Грузенко. В съёмке массовых сцен приняли участие более 1 000 пермяков.

В фильме зрители увидят краеведческий музей, железнодорожный вокзал Пермь I, Парк им. Горького, Кунгурскую ледяную пещеру, Каменный город, гору Крестовую и другие узнаваемые места региона.

Напомним, ещё до официального релиза фильм «Иван Семёнов: Большой поход» торжественно открыл Первый Всероссийский детский, семейный фестиваль кино и анимации «Медвежонок» (0+ — 12+), проходивший в Перми с 1 по 4 июня этого года.

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