Андрей Стрельцов В тренерском штабе ХК «Молот» произошли изменения Старящим тренером пермской хоккейной команды стал Павел Зубов Поделиться Твитнуть

Опытный российский специалист — Павел Зубов начнет работать с пермским «Молотом». По данным пресс-службы «Молота» специалист начал тренерскую работу в 2009 году. В его карьере значатся клубы КХЛ: «Сибирь» (Новосибирск), «Локомотив» (Ярославль) и «Ак Барс» (Казань).

Напомним, что бывший состав тренерского штаба пермской хоккейной команды был отстранен от руководства команды 17 сентября. Исполнять обязанности стал Александр Гулявцев, который так же является и генеральным директором ХК «Молот».

На данный момент Александр Гулявцев оставил за собой пост главного тренера команды





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