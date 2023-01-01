Максим Артамонов Пермские антимонопольщики назвали причину срыва контракта по крематорию Заказчика обвинили в нарушении закона о конкуренции Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС выявило в действиях МКУ «Пермблагоустройство» признаки нарушения закона о защите конкуренции при заключении контракта по строительству крематория на кладбище «Восточное». Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В ведомстве установили, что в марте этого года администрация Перми проводила конкурс по строительству крематория. Между МКУ «Пермблагоустройство» и ООО «РусРазвитие» был заключён контракт, который впоследствии расторгли по соглашению сторон из-за неготовности строительной площадки по вине заказчика.

Как отмечают в УФАС, аналогичная ситуация произошла в 2019 году, когда МКУ «Пермблагоустройство», по результатам проведения конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству места отвала снега «Голый мыс», заключило контракт с подрядчиком, а затем расторгло его, но уже в одностороннем порядке. Свои действия руководство муниципального учреждения объяснило тем, что подрядчик ООО «Проект плюс» допустил нарушения.

Заказчик направил антимонопольщикам обращение о включении информации об организации в реестр недобросовестных поставщиков. Однако в ведомстве установили, что нарушения, допущенные со стороны «Проект плюс», были обусловлены действиями МКУ «Пермблагоустройство». Таким образом, в обоих случаях подрядчики не могли исполнить контракт по вине заказчика.

Также выяснилось, что муниципальное предприятие в одностороннем порядке расторгло контракты после их заключения ещё с пятью разными подрядчиками в 2020 и 2021 годах.

В итоге МКУ «Пермблагоустройство» было вынесено предписание о недопустимости дискриминации подрядных организаций.

Строительство крематория началось ещё в 2013 году, но до завершения стройки дело так и не дошло. В течение всего этого времени городские власти рассматривали разные решения для окончания проекта.

Весной этого года администрация Перми заключила контракт на достройку объекта за 472 млн руб. Вскоре строительством заинтересовались силовики. Они провели обыски в МКУ «Пермблагоустройство» и изъяли связанные с крематорием документы.

В начале сентября в пермской мэрии не смогли назвать сроки завершения строительства городского крематория, однако заверили, что администрация «вопрос контролирует» А на пленарном заседании гордумы, которое состоялось 26 сентября, глава Перми Эдуард Соснин заявил, что главная трудность при строительстве крематория — законодательные ограничения.

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