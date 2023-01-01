Максим Артамонов Глава Перми назвал условие достройки крематория Вопрос может решиться осенью Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании Пермской городской думы мэр Эдуард Соснин ответил на вопросы депутатов по поводу достройки крематория, который возводится на кладбище «Восточное» уже долгие годы. По словам чиновника, главная трудность — в законодательных ограничениях.

В ходе пленарки гордумы депутат Олег Шлыков заметил, что «каждый новый руководитель администрации говорит о том, что вопрос будет решён, но воз и ныне там».

«У меня вопрос: готовы ли вы взять на себя обязательства по достройке данного объекта? Существует серьёзная проблема с местами захоронения, о чём неоднократно упоминала администрация», — высказал своё мнение парламентарий.

«Расписаться где-то надо?» — отшутился глава Перми.

Он отметил, что этот вопрос сейчас находится на уровне Российской Федерации. Причём есть решение Верховного суда, которое запрещает использовать крематорий частным компаниям.

«Мы все прекрасно понимаем, что в планах городской администрации было привлечение частного инвестора на строительство крематория. Депутаты Госдумы от Пермского края нам говорят, что этот вопрос в осенней сессии стоит в плане: где будет написано, что крематории могут быть использованы в части концессионных соглашений. Если это произойдёт, то снимутся законодательные ограничения, которые существуют», — пояснил Соснин.

Глава Перми добавил, что сейчас уже «есть интересанты, которые готовы зайти на реализацию этого проекта».

Напомним, в начале сентября в пермской мэрии не смогли назвать сроки завершения строительства городского крематория, однако заверили, что администрация «вопрос контролирует». Должно пройти дополнительное обследование объекта, которое определит перечень и объёмы работ, необходимые для завершения строительства, уже после этого будет возможно актуализировать сроки.

Строительство крематория началось ещё в 2013 году, но до завершения стройки дело так и не дошло. В течение всего этого времени городские власти рассматривали разные решения для окончания проекта.

В апреле 2023 года администрация Перми заключила контракт на достройку объекта за 472 млн руб. с ООО «РусРазвитие». Вскоре строительством заинтересовались силовики. Они провели обыски в МКУ «Пермблагоустройство» и изъяли связанные с крематорием документы. После этого учреждение расторгло договор с подрядчиком по соглашению сторон.

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