В Перми пройдет финал «УМНИК-Фотоника 2023» В рамках конкурса отберут проекты по 14 направлениям Поделиться Твитнуть

В Перми с 28 сентября по 3 октября пройдет финал «УМНИК-Фотоника 2023». В рамках конкурса впервые отберут проекты, связанные с фотонными технологиями для беспилотных авиационных систем (БАС), помимо БАС участники предлагали проекты еще по 13 направлениям: агробиофотоника, умные материалы, новые производственные технологии и другие.

Для развития направления БАС в Пермском крае осуществляется работа межвузовского учебно-научного коллектива «Лаборатории робототехнических и беспилотных систем» пермского Кампуса мирового уровня.

При участии Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, ПНИПУ, ПГНИУ, Центра компетенций НТИ «Фотоника» к 2025 году запланирована разработка прототипов элементов БАС с повышенными характеристиками, моделей новых конструкций из композитных материалов, а также детализированных алгоритмов для создания функциональных систем «материал-конструкция».

Уже в 2026 году начнется прием абитуриентов на межвузовскую магистерскую программу «Проектирование беспилотных авиационных систем». Обучающиеся смогут пройти производственную практику у профильных индустриальных партнеров пермского Кампуса мирового уровня. Такая система объединения вузов и промышленных предприятий предусмотрена федеральным проектом «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты».

Напомним, Пермский край стал первым из участников отбора второй волны и заключил концессионное соглашение на создание кампуса мирового уровня. Учебно-лабораторный комплекс с технопарком, конгресс-холл, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, комплекс зданий общежитий для учащихся и преподавателей расположатся в правобережной части города на территории площадью более 20 га. Общая площадь объектов строительства составит более 160 тыс. кв. метров.

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