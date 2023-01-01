Половина новых автомобилей в России продаётся в кредит Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам января-августа, более 51% всех новых машин в России физлица купили с привлечением автокредита. Этот показатель значительно превышает уровень за аналогичный период прошлого года (40,1%). Несколько «охладить» сегмент в четвёртом квартале может ужесточение политики регулятора и рост ставок. Такие данные приводит банк ВТБ.

В сегменте новых машин, где общий уровень цен корректируется активнее, автозаёмщики традиционно проводят наибольшее количество кредитных сделок. По данным ВТБ, в августе с использованием заёмных средств россияне приобрели около 47% новых автомобилей, что превышает показатели по итогам 2022 года (43,6%) и рекордного уровня 2021-го (43,4%). Максимальные значения фиксировались в январе и июле — тогда эта доля превышала 65 и 57% соответственно.

В сегменте машин с пробегом наблюдается ещё более выраженная динамика за счёт роста доли автодилеров в данном сегменте. По итогам августа здесь доля кредитных сделок составила 10%, что соответствует среднему значению в январе-августе, но в то же время значительно превышает средний показатель за 2022 год в размере 6%. При этом на фоне общего роста рынка автокредитования в августе абсолютные продажи в сегменте увеличились в 2 раза к показателям 2022 года.

«В 2023 году спрос россиян на автомобили восстановился, что сразу же отразилось на динамике рынка кредитов, которые сегодня выступают основным инструментом покупки. Помимо отложенных сделок и господдержки, фактором роста стало расширение ассортимента на фоне перезапуска отечественного производства и поступления китайских брендов. Весомый вклад внесли и профессиональные участники рынка — дилеры, которые взяли на себя роль флагмана во вторичном сегменте, а также банки, запустившие новые финансовые инструменты для покупки машин с пробегом», — прокомментировал заместитель начальника управления «Автокредитование» ВТБ Константин Снегирёв.

Он добавил, что на фоне ужесточения политики Центрального банка и, как следствие, роста ставок в четвёртом квартале интерес россиян к автокредитам может «охладиться». Тем не менее, за счёт роста «среднего чека» на фоне корректировки цен на машины выдачи последних месяцев года будут для рынка рекордными. По оценке ВТБ, в сентябре-декабре продажи автокредитов могут достичь 500 млрд руб., составив треть годового объёма.

По итогам года сегмент автокредитов может показать исторический результат — порядка 1,5 трлн руб. продаж. Это цифра более чем в два раза превысит итог прошлого года и на треть — 2021-го, когда наблюдался максимальный спрос автозаёмщиков. Порядка 220 млрд руб. от общего объёма выдачи придётся на ВТБ.

По оценке экспертов банка, выдачи автокредитов в России уже составили около 1 трлн руб. Этот результат на 40% превышает итоги за весь прошлый год и на 20% — за сопоставимый период рекордного 2021-го. Порядка 134 млрд руб. от общего объёма выдачи приходится на банк ВТБ. Этот результат более чем в два раза превышает итоги всего 2022 года и на треть — 2021-го. Основным спросом заёмщиков пользуются авто с пробегом, доля которых в выдаче кредитов превышает 78%.

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