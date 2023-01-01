Максим Артамонов В Пермском крае власти пообещали переселить 330 человек из труднодоступных территорий На эти цели планируется выделить около 258 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На заседании регионального правительства, которое состоялось 27 сентября, министр территориального развития Пермского края Светлана Усачёва сообщила, что с 2023 по 2024 год планируется переселить 330 человек из 13 населённых пунктов. Трансляция заседания велась ВКонтакте.

На переселение жителей в краевом бюджете предусмотрено порядка 258 млн руб.

«На текущий момент уже 102 человека воспользовались социальной выплатой и переехали на новое место жительства в благоустроенные дома и квартиры. Остальные жители находятся либо в поисках подходящего жилья, либо уже оформляют документы или находятся в стадии подписания документов», — сообщила чиновница.

Из презентации Светланы Усачёвой

Планируется также переселить людей из зон затопления и берегообрушения. В основном, это жители Гайнского и Александровского муниципальных округов.

По словам Светланы Усачёвой, также продолжается процесс переселения жителей из труднодоступных, отдалённых и малочисленных населённых пунктов — в частности, из п. Лючь-Сай в Косинском округе. Этот населённый пункт расположен в 54 км от окружного центра и был создан как временный рабочий посёлок для освоения лесов. Но когда леспромхоз закрылся, все социальные объекты прекратили свою работу. После этого основная часть людей трудоспособного возраста выехала из поселка.

Сейчас ближайшие объекты социальной сферы находятся в д. Лёвичи — более 20 км от посёлка. Регулярного транспортного сообщения нет, и поэтому жители на несколько месяцев остаются отрезанными от цивилизации. В следующем году оттуда планируется переселить 55 чел.

По статистике, которую собирает ведомство, более 65% переселенцев приобретают жильё и остаются жить на территории своих муниципальных округов.

С 2020 года из труднодоступных и отдалённых мест были переселены 260 семей (500 чел.).

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