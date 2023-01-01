Максим Артамонов
Банк ДОМ.РФ вложит деньги в строительство ЖК в Перми
На эти цели планируется потратить почти 450 млн рублей
Банк ДОМ.РФ выделит деньги на строительство девятиэтажного жилого дома на 64 квартиры на ул. Подгорной. На выделенные средства в размере 448 млн руб. специализированный застройщик «Трэнта» (входит в структуру девелопера «ИНГРУПП») построит жилой комплекс общей площадью 5,9 тыс. кв. м.
Как сообщает информационное агентство Info.line, на первых этажах новостройки разместятся коммерческие помещения под магазины, кафе и т.п. Также предусмотрен паркинг. Строительство дома планируется завершить в I квартале 2025 года.
По словам управляющего директора Уральского регионального центра Банка ДОМ.РФ Олега Филиппова, на сегодняшний день в Прикамье на средства финорганизации строится 228 тыс. кв. м жилья. Когда был запущен механизм проектного финансирования, банк с госучастием предоставил девелоперам региона кредиты на сумму 33,1 млрд руб.
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