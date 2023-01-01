Максим Артамонов Банк ДОМ.РФ вложит деньги в строительство ЖК в Перми На эти цели планируется потратить почти 450 млн рублей Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Банк ДОМ.РФ выделит деньги на строительство девятиэтажного жилого дома на 64 квартиры на ул. Подгорной. На выделенные средства в размере 448 млн руб. специализированный застройщик «Трэнта» (входит в структуру девелопера «ИНГРУПП») построит жилой комплекс общей площадью 5,9 тыс. кв. м.

Как сообщает информационное агентство Info.line, на первых этажах новостройки разместятся коммерческие помещения под магазины, кафе и т.п. Также предусмотрен паркинг. Строительство дома планируется завершить в I квартале 2025 года.

По словам управляющего директора Уральского регионального центра Банка ДОМ.РФ Олега Филиппова, на сегодняшний день в Прикамье на средства финорганизации строится 228 тыс. кв. м жилья. Когда был запущен механизм проектного финансирования, банк с госучастием предоставил девелоперам региона кредиты на сумму 33,1 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.