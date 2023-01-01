В Перми появился гигантский шестиметровый цветок с солнечными батареями Он будет освещать улицу и служить зарядным устройством для телефонов и гаджетов Поделиться Твитнуть

В Перми появился новый арт-объект в виде гигантского дерева с цветками, с помощью которого любой желающий может зарядить своё мобильное устройство. Об этом сообщили в администрации Орджоникидзевского района.

Как уточнили районные власти, уникальная технологичная конструкция расположена в м/р Гайва. Инициатором и спонсором её установки выступила Корпорация ПСС, которая в этом году отмечает 30-летие. Новый арт-объект – подарок жителям микрорайона к 400-летию Гайвы и 300-летию Перми.

Скульптура представляет собой шестиметровое дерево с распустившимися цветками. Оно выполнено в полигональном стиле – в виде собранных воедино геометрических фигур. Арт-объект будет работать как зарядное устройство, а также в качестве украшения и дополнительного освещения пешеходной улицы. Гигантское дерево оснащено двумя бесплатными для всех пользователей зарядками для телефонов и гаджетов – встроенной и беспроводной.

По информации районной администрации, конструкция работает от солнечных батарей, вмонтированных в центр цветков.

Ранее на городской эспланаде в Перми была установлена скульптура «Полигональный медведь». Благодаря нержавеющей стали, из которой выполнен арт-объект, фигура имеет зеркальную поверхность. Никакой практической функцией эта скульптура не оснащена, она предназначена для фотографирования.

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