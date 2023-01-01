Максим Артамонов В Перми обустроят пожарный проезд вдоль Компроса Также там появится новый бульвар Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии Перми на реконструируемом участке Комсомольского проспекта рядом с ЦУМом в ходе реконструкции территории будет сделан бульвар и пожарный проезд.

«От улицы Ленина до Екатерининской на Комсомольском проспекте будет обустроен бульвар и проезд для пожарной техники. Таким образом, проезда для машин не будет, только для пожарной техники в случае необходимости», — пояснили в департаменте дорог и благоустройства.

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Речь идёт о реконструкции участка Компроса, часть территории которого занимали павильоны. На работы по благоустройству в 2024 году планируется выделить порядка 9 млн руб. Этот вопрос обсуждался на комитетах гордумы на прошлой неделе. По словам начальника департамента дорог и благоустройства Перми Дмитрия Мясоедова, в ходе ремонтных работ планируется проложить второстепенный проезд рядом с отелем «Прикамье».

В беседе с «Новым компаньоном» депутат Пермской городской думы Алексей Овчинников сообщил, что у администрации ещё нет конкретного проекта, есть только концепт.

«Как я понял, там будет сквозной проезд. Мои мысли: хуже стать не должно. Если делают дорогу, то точно будут делать благоустройство», — сказал парламентарий.

Напомним, в декабре прошлого года городские власти сообщали, что намерены демонтировать изъятый у собственников павильон рядом с ЦУМом на Комсомольском проспекте, 25, а после этого территория может быть благоустроена. Чиновники рассматривали возможность установки на освободившемся земельном участке нового арт-объекта.

В начале января этого года на тот момент мэр Перми Алексей Дёмкин сказал, что у ЦУМа на месте снесённых павильонов установят арт-объект «Доисторическая ракушка», и он может появиться там уже весной.

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