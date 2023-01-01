Алёна Бронникова Прокуратура внесла представление главе Чусовского округа за разлив нефтепродуктов Разлив был обнаружен в августе на берегу Чусовой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская природоохранная прокуратура провела проверку по факту обнаруженного в августе разлива нефтепродуктов вдоль берега Чусовой. По информации, опубликованной на сайте «Народного фронта», факт загрязнения берега и акватории в районе Чусовского городского округа подтвердился.

«Согласно экспертному заключению Центра лабораторного анализа и технических измерений по Пермскому краю, содержание нефтепродуктов в контрольных пробах почвы и природной воды превышает фоновые концентрации. При осмотре установлено, что длина загрязнённого участка берега около 115 м, ширина достигает 6 м. В акватории видна маслянистая плёнка», — сообщается на сайте.

При этом следов, откуда произошёл излив нефтепродуктов, в ходе проверки установить не удалось. Прокуратура предполагает, что это свидетельствует о ранее возникшем загрязнении.

Разлив произошёл на земельном участке, находящемся в ведении администрации Чусовского округа. Местные чиновники не приняли мер для предотвращения загрязнения реки, что нанесло вред почвам и воде. Вследствие этого надзорный орган внёс представление главе округа об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды.

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