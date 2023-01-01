Алёна Бронникова Вдоль берега Чусовой местные жители обнаружили разлив мазута Находится он рядом с металлургическим заводом Поделиться Твитнуть

В Пермском крае вновь обнаружен разлив нефтяных продуктов. На этот раз находку запечатлели на видео жители Чусового и опубликовали в соцсетях. В публикации telegram-канала «Пермский край» уточнили, что рядом располагается Чусовской металлургический завод.

«Загрязнение водного объекта федерального значения - полномочия Росприроднадзора. По договору с ними специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений выезжают на место загрязнения для отбора проб воды и почвы», - сообщили «Новому компаньону» в Министерстве природных ресурсов Пермского края.

Мы отправили запрос комментария в региональное Управление Росприроднадзора. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее в Пермском крае нашли в лесу большую лужу нефтепродуктов. Обнаружили её жители Лысьвенского округа. Происшествие получило название экологической катастрофы местного масштаба. Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.





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