Алёна Бронникова В Лысьвенском округе начата проверка по информации о разливе нефтепродуктов По результатам анализов проб прокуратура примет соответствующие меры Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В окрестностях с. Кын Лысьвенского городского округа Пермская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по информации о разливе нефтепродуктов. Как сообщается в telegram-канале ведомства, сотрудники выехали на место происшествия.

«Осуществлён выезд на место разлива горюче-смазочных материалов совместно со специалистами Росприроднадзора по Пермскому краю. Взяты пробы почвы и установлена площадь загрязнения», - рассказали в прокуратуре Прикамья.

Меры прокурорского реагирования будут приняты после определения размера ущерба, нанесённого окружающей среде. В том числе, пишет пресс-служба ведомства, действиям неустановленных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

В начале августа жители Лысьвенского городского округа обнаружили в лесу большую лужу нефтепродуктов. Происшествие получило название экологической катастрофы местного масштаба.

По информации местных, на земельном участке в лесу, где произошёл инцидент, стояли брошенные много лет назад железные бочки. Недавно в этот район приехали неизвестные, опорожнили бочки прямо в лесу и забрали металл. Люди опасаются, что нефтепродукты могут попасть в реку Бизь, а затем в Сылву и Каму.





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