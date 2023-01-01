Алёна Бронникова Жители Лысьвенского округа обнаружили в лесу большую лужу нефтепродуктов Росприроднадзор запланировал выезд к месту происшествия Поделиться Твитнуть

Фото: скрин видео "Вести-Пермь"

В окрестностях с. Кын Лысьвенского городского округа жители обнаружили в лесу большую лужу нефтепродуктов. Происшествие назвали экологической катастрофой местного масштаба.

«Автор пишет, что недавно сюда приезжали люди, их привлекли брошенные много лет назад железные бочки, они оказались не пустыми. Неизвестные опорожнили их прямо в лесу, а металл забрали. Люди опасаются, что жижа потечет в Бизь, а затем в Сылву и Каму», — сообщили «Вести-Пермь».

«Новый компаньон» обратился за комментарием в краевое минприроды. По предварительной информации ведомства, инцидент произошёл на участке земель населённых пунктов, а не лесного фонда.

«Информация поступила во все природоохранные надзорные структурыю. Росприроднадзор совместно с Пермской природоохранной прокуратурой планирует выехать на место для принятия мер реагирования. В выезде примет участие представитель Лысьвенского лесничества», — сообщили в минприроды Прикамья.





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