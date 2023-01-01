Максим Артамонов В Перми упала опора ЛЭП Она рухнула у рядом со строящейся трассой ТР-53 на улице Старцева Поделиться Твитнуть

Фото: паблик «ЧП Пермь|новости» во ВКонтакте

Сегодня днём около строящегося моста на Садовом упала опора ЛЭП. На этом месте возводится автомобильная трасса ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная». Об этом сообщается в паблике «ЧП Пермь|новости» в соцсети ВКонтакте.

Инцидент произошёл в момент, когда работники занимались линией электропередач. В ходе работ опора накренилась и упала. О пострадавших не сообщается.

В августе на строительстве первого этапа дороги ТР-53 была завершена надвижка пролётного строения правого направления нового моста над рекой Ивой. Подрядчиком на объекте выступает компания СК «Химспецстрой» из Березников. Среди прошлых объектов компании — капремонт моста в Добрянке и ремонт трассы Кунгур — Соликамск.

Весь проект строительства состоит из четырёх этапов, общая протяжённость которых составит чуть менее 9 км. После завершении работ появится новая четырёхполосная магистраль, которая соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми.

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