Алёна Морозова Опора на будущее В Перми завершили надвижку пролётов нового моста над рекой Ива Поделиться Твитнуть

На строительстве первого этапа трассы ТР-53 завершена надвижка пролётного строения правого направления нового моста над рекой Ивой. Трасса ТР-53 — одна из самых масштабных строек города в рамках 300-летнего юбилея, которые дадут новый импульс развития опорной транспортной сети и позволят соединить разные районы Перми.

Фото предоставлено пресс-службой краевого минтранса

Как сообщил подрядчик, на сегодняшний день завершено возведение опор, по которым ведётся надвижка мостовых пролётов. Закончить правое направление планировалось к 1 сентября 2023 года, однако строителям удалось завершить работы на три недели раньше. Левую половину моста будут надвигать до октября 2023 года. После этого пролёты нужно будет опустить на опоры, и можно приступать к устройству монолитных железобетонных плит под проезжую часть. Самая высокая опора будущего моста достигает 28 м. Принцип их обустройства такой же, как и на мосту через реку Чусовую, только здесь опоры располагаются на суше. Для возведения семи опор было пробурено и обустроено более 130 свай, глубина бурения составила 25 м.

Напомним, весь проект строительства автомобильной трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» состоит из четырёх этапов, общая протяжённость которых составит чуть менее 9 км. По завершении работ появится новая четырёхполосная магистраль, которая соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми. Её появление позволит снизить количество дорожных заторов в Мотовилихе и улучшить транспортные связи между территориями города. Строительство ведётся благодаря федеральной поддержке, полученной в рамках инфраструктурно-бюджетного кредита (ИБК). На 2022—2023 годы в рамках ИБК было выделено 5,56 млрд руб., ещё 0,55 млрд руб. направлено из Дорожного фонда Прикамья.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул важность этой дороги для жителей отдалённых районов Перми. Глава региона отметил, что новая магистраль позволит снизить количество дорожных заторов в Мотовилихе, повысит безопасность дорожного движения, сократит количество ДТП, а также станет альтернативой загруженной сегодня ул. Соликамской. Напомним, в ходе инспекционного выезда на объект в июне текущего года губернатор поручил Минтрансу Прикамья и подрядчику сохранять набранные темпы по строительству капиталоёмкого проекта и завершить работы строго по графику.

Ещё один проект на территории Перми, в рамках которого осуществляется возведение нового моста, — это работы по продлению улицы Крисанова, которые осуществляются в два этапа. В рамках первого этапа будет возведена транспортная развязка на пересечении улицы Столбовой и шоссе Космонавтов. Сейчас там идут самые активные работы: в планах подрядной организации завершить все работы в 2024 году. На втором этапе будет построен участок от ул. Пушкина до ул. Столбовой и реконструирована улица Пушкина. После этого ул. Крисанова будет четырёхполосной, с пяти­пролётным мостом над рекой Данилихой. Ввод объекта запланирован на 2025 год. Общая протяжённость новой дороги составит 2,3 км, стоимость — порядка 7,9 млрд руб. Из них 5,4 млрд руб. — средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита.

Сейчас на строительстве моста рабочие продолжают работы по возведению опор будущего искусственного сооружения над рекой Данилихой, сообщили в Минтрансе Пермского края. Этот мостовой переход на улице Крисанова напрямую соединит улицу Пушкина и шоссе Космонавтов. Напомним, по данным регионального ведомства, строительство моста и продление основного хода дороги входит во второй этап проекта по реконструкции улицы Крисанова.

По условиям контракта подрядчик до конца 2025 года должен построить основной ход дороги от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина, мост в долине реки Данилихи по ул. Крисанова, соединяющий ул. Пушкина и шоссе Космонавтов, реконструировать ул. Пушкина и пере­устроить трамвайные пути на всём участке.

Также запланированы строительство проезда на ул. Крылова, обустройство ливневой канализации и локального очистного сооружения, новых остановок общественного транспорта, установка шумозащитных экранов.

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