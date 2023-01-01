Алёна Бронникова Судья Пермского краевого суда ушла из жизни в возрасте 42 лет Екатерина Самойлова рассматривала уголовные дела Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Судья Пермского краевого суда Екатерина Самойлова скончалась в возрасте 42 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Коллеги Екатерины Самойловой рассказали, что она была компетентным, принципиальным и ответственным судьёй. Они отметили её доброжелательность и внимание к людям, а также выразили соболезнования родным и близким.

«Екатерина Анатольевна качественно и своевременно отправляла правосудие, ценилась за интеллигентность, доброжелательность, неизменное внимание к людям, заслуженно пользовалась авторитетом и уважением коллег. Пермский краевой суд, Совет судей и квалификационная коллегия судей Пермского края выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким Екатерины Анатольевны Самойловой», — сообщили в пресс-службе суда.

Екатерина Самойлова родилась 21 мая 1981 года в с. Калиновское в Свердловской области. Окончила в 2003 году юридический факультет Пермского государственного университета, работала помощником судьи Свердловского районного суда в Перми. В этом же суде в 2010 году она начала судейскую карьеру, а спустя восемь лет её назначили судьёй Пермского краевого суда. В этой должности она проработала до 2023 года, рассматривая уголовные дела.





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