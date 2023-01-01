В стационарах Перми за неделю развернули 20 новых коек для больных коронавирусом Из-за роста заболеваемости в регионе число мест для лечения увеличилось сразу на 40% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В медучреждениях Перми за неделю развернули 20 новых коек для лечения больных COVID-19, сообщили «Новому компаньону» в региональном минздраве.

По данным ведомства, всего по региону сейчас подготовлено 70 коек, тогда как неделей ранее их было 50. Увеличение количества мест для лечения инфицированных составило 40%.

Как уточняет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные федерального оперштаба, с 18 по 25 сентября в Пермском крае выявлено 453 случая заражения COVID-19. Прирост за неделю составил 53% — с 11 по 25 сентября было зафиксировано 296 случаев.

В больницы региона госпитализировали 60 человек. На предыдущей неделе этот показатель составил 52.

Напомним, в Пермском крае также растёт число выявленных случаев ОРВИ. С 18 по 24 сентября оно превысило 21 тыс., что на 44,3% выше, чем на прошлой неделе.

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