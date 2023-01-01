Максим Артамонов В Прикамье за неделю ОРВИ заболели более 21 тысячи человек Это на 44,3% больше, чем неделю назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, с 18 по 24 сентября в регионе было зарегистрировано 21 013 случаев ОРВИ. Этот показатель выше, чем на прошлой неделе, на 44,3%. Наибольший прирост отмечается среди взрослых.

Подъём заболеваемости вирусными инфекциями сезонный и характерен для этого периода времени. По данным лабораторного мониторинга, в Прикамье циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы, отмечают в ведомстве.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Пермскому краю

Для профилактики гриппа и ОРВИ в краевом Роспотребнадзоре рекомендуют сделать прививку, поскольку вакцинация — основное и наиболее эффективное средство профилактики заболевания.

Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства, медпунктах предприятий, детских садах и школах.

Чтобы избежать заболевания, в ведомстве также советуют надевать маску в местах массового скопления людей, часто и тщательно мыть руки и не допускать переохлаждения.

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