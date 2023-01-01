Максим Артамонов

Думу Горнозаводска возглавил Александр Коваль

Он стал пятым новым спикером окружного парламента в Прикамье

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Александр Коваль

Фото: vk.com/novostigornaz

На первом заседании думы Горнозаводского городского округа нового созыва, которое состоялось сегодня, председателем избран руководитель проекта (конструктор) управления инвестициями ООО «Аккерман цемент» Александр Коваль. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Александру Ковалю 47 лет. Он является депутатом от фракции «Единая Россия».

Напомним, на прошлой неделе с кандидатурами председателей определились также депутаты окружных парламентов Краснокамска, Оханска, Кизела и Чайковского.

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