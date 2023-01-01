Максим Артамонов Думу Горнозаводска возглавил Александр Коваль Он стал пятым новым спикером окружного парламента в Прикамье Поделиться Твитнуть

На первом заседании думы Горнозаводского городского округа нового созыва, которое состоялось сегодня, председателем избран руководитель проекта (конструктор) управления инвестициями ООО «Аккерман цемент» Александр Коваль. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Александру Ковалю 47 лет. Он является депутатом от фракции «Единая Россия».

Напомним, на прошлой неделе с кандидатурами председателей определились также депутаты окружных парламентов Краснокамска, Оханска, Кизела и Чайковского.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.