Алёна Бронникова Пермские врачи за месяц помогли более пяти тысячам жителей Северодонецка Из командировки вернулась седьмая бригада медработников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Седьмая бригада медицинских работников Пермского края вернулась из очередной командировки в Северодонецке. По данным краевого министерства здравоохранения, в её состав вошли 10 врачей.

«Менее чем за месяц работы они оказали медицинскую помощь более пяти тысячам жителей территории. Специалисты работали по пяти профилям — анестезиология-реаниматология, офтальмология, рентгенология, терапия и хирургия», — рассказали в ведомстве.

За время командировки терапевты в поликлиниках приняли более 1,2 тыс. пациентов. Лечение в стационаре прошли 217, а консультации — 199 местных жителей. Пермский хирург провёл 52 операции, 21 из которых была экстренной, и проконсультировал 176 человек. Анестезиологи-реаниматологи обеспечили 90 пациентов анестезиологическими пособиями при оперативных вмешательствах различного профиля, хирургических и других манипуляциях. Лечение в отделении реанимации прошли 64 человека, ещё 12 получили консультации.

Кроме того, офтальмолог из Прикамья принял в Северодонецке 663 пациента. Медицинский осмотр успели пройти 125 человек, 109 предоставили консультацию в условиях стационара. Врачи-рентгенологи провели свыше 1,2 тыс. рентгенографических исследований и описаний для местных жителей. Обследование на компьютерном томографе получили 873 пациента.

Напомним, в 2022 году власти Пермского края подписали соглашение о партнёрстве и сотрудничестве с Северодонецком. В рамках гуманитарной миссии пермские врачи регулярно выезжают в командировки с лета 2022 года для оказания медицинской, консультативной и методической помощи.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, отмечал, что в Северодонецке врачи из Прикамья работают почти на постоянной основе. У жителей территории помощь специалистов востребована.

«Каждый там понимает, в какой ситуации оказались люди. Поэтому помогают всем, несмотря на время суток и усталость, спасают жизни. Гордимся вашей самоотверженностью, земляки», — подчёркивал ранее глава региона.

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