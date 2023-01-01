Алёна Бронникова
Пермские врачи за месяц помогли более пяти тысячам жителей Северодонецка
Из командировки вернулась седьмая бригада медработников
Седьмая бригада медицинских работников Пермского края вернулась из очередной командировки в Северодонецке. По данным краевого министерства здравоохранения, в её состав вошли 10 врачей.
«Менее чем за месяц работы они оказали медицинскую помощь более пяти тысячам жителей территории. Специалисты работали по пяти профилям — анестезиология-реаниматология, офтальмология, рентгенология, терапия и хирургия», — рассказали в ведомстве.
За время командировки терапевты в поликлиниках приняли более 1,2 тыс. пациентов. Лечение в стационаре прошли 217, а консультации — 199 местных жителей. Пермский хирург провёл 52 операции, 21 из которых была экстренной, и проконсультировал 176 человек. Анестезиологи-реаниматологи обеспечили 90 пациентов анестезиологическими пособиями при оперативных вмешательствах различного профиля, хирургических и других манипуляциях. Лечение в отделении реанимации прошли 64 человека, ещё 12 получили консультации.
Кроме того, офтальмолог из Прикамья принял в Северодонецке 663 пациента. Медицинский осмотр успели пройти 125 человек, 109 предоставили консультацию в условиях стационара. Врачи-рентгенологи провели свыше 1,2 тыс. рентгенографических исследований и описаний для местных жителей. Обследование на компьютерном томографе получили 873 пациента.
Напомним, в 2022 году власти Пермского края подписали соглашение о партнёрстве и сотрудничестве с Северодонецком. В рамках гуманитарной миссии пермские врачи регулярно выезжают в командировки с лета 2022 года для оказания медицинской, консультативной и методической помощи.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, отмечал, что в Северодонецке врачи из Прикамья работают почти на постоянной основе. У жителей территории помощь специалистов востребована.
«Каждый там понимает, в какой ситуации оказались люди. Поэтому помогают всем, несмотря на время суток и усталость, спасают жизни. Гордимся вашей самоотверженностью, земляки», — подчёркивал ранее глава региона.
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