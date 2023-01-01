Елена Синица В минтрансе назвали причину ограничения скорости на автомагистрали под Пермью Речь идет о трассе Пермь — Екатеринбург Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В сентябре на участке дороги федерального значения Пермь — Екатеринбург (Р-242) от Нестюковского тракта до отворота на ЗАТО «Звездный» было введено временное ограничение скорости — не более 70 км/ч. В некоторых участках установлены временные знаки, запрещающие движение со скоростью выше 40 км/ч. При этом на трассах такой категории разрешено ездить со скоростью до 110 км/ч. В региональном минтрансе пояснили, с чем связаны ограничения.

Как сообщает 59.ru, ограничение скорости является временным и связано с дефектами покрытия дороги — на данном участке образовались колеи. Устранить все недостатки планируется в течение года. Ремонтные работы включены в программу на 2024 год.









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