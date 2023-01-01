Максим Артамонов В Перми чиновники отчитались о готовности города к отопительному сезону Все объекты социальной инфраструктуры подключат к теплу на этой неделе Поделиться Твитнуть

До конца этой недели отопление включат во всех детсадах, школах и больницах Перми. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Игорь Субботин в ходе часа депутата на пленарном заседании Пермской городской думы.

По словам чиновника, сейчас 99,3% объекта ЖКХ и социальной сферы готовы к отопительному сезону.

Всего в этом году в Перми к отоплению будет подключено 6024 объекта жилищного фонда. К теплу подключат 231 объект здравоохранения и 194 школы и детсада, отметил чиновник.

Из презентации Игоря Субботина

После доклада депутат Василий Кузнецов привёл в пример школу в Перми, где ученики пожаловались на температуру в классе. Он добавил, что после того как школу подключили к отоплению, в здании стало очень жарко. Парламентарий спросил, что делать в этом случае?

Как пояснил Игорь Субботин, регулировать температуру после включения теплоносителя школы могут самостоятельно.

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